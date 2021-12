MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Ceconomy nach endgültigen Jahreszahlen 2020/21 und einem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr auf "Reduce" mit einem Kursziel von 3,10 Euro belassen. Die Aussagen des Elektronikhändlers zum neuen Jahr 2021/22 ließen die Tür weit offen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So gehe Ceconomy von einer "leichten" Umsatzsteigerung aus und erwarte eine "sehr deutliche Steigerung" des bereinigten Ebit (ohne Fnac Darty), was ihm zufolge einen Betrag zwischen 236 und 402 Millionen Euro bedeuten dürfte. Die Markterwartung liege allerdings bereits bei 403 Millionen Euro./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2021 / 08:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



