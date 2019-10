LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Elektronikhandelskette habe einen soliden Geschäftsjahresabschluss verzeichnet, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies kompensiere aber nicht die neu entstandene Phase der Ungewissheit über die weitere Unternehmensstrategie nach dem überraschenden Ausscheiden des Vorstandschefs./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 22:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



