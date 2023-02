Carl Zeiss Meditec 117.96 CHF 2.48% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach auf "Hold" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Beatrice Allen in einer am Montag vorliegenden Studie. Während die Umsätze stärker als erwartet gewachsen seien, sei die Profitabilität rückläufig gewesen. Dabei verwies sie auf die deutlicher als erwartet gesunkene Ebit-Marge im Auftaktquartal. Alles in allem habe so zugleich die Ebit-Entwicklung die Erwartungen getroffen. Zwar sei die strukturelle Story von Carl Zeiss Meditec attraktiv, doch auch das zweite Quartal 2022/23 dürfte Allen zufolge ergebnisseitig wohl gedämpft verlaufen. Wesentliche Kurstreiber erwartet sie vorerst nicht./ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2023 / 20:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.