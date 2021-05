HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 127 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die kurzfristigen Schocks der Pandemie beiseite gelassen, sei bei dem Hersteller von Medizintechnik alles im Lot, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei in guter Stellung für ein Rekordjahr, was das Wachstum aus eigener Kraft und die Marge betreffe. Ein Wermutstropfen sei aber die hohe Bewertung der Aktien./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2021 / 16:12 / GMT

