LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 84 auf 98 Euro angehoben die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die finalen Zahlen hätten den vorab veröffentlichten Eckdaten zum dritten Quartal entsprochen, zeigten aber noch einmal im Detail den deutlichen Margenanstieg bei den Augenheilkunde-Produkten, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Schätzungen für den operativen Gewinn bis zum Jahr 2021. Die Aktie sei allerdings bereits hoch bewertet, weshalb es bei der neutralen Bewertung bleibe./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 15:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.