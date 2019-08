FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Carl Zeiss Meditec mit "Halten" und einem fairen Wert von 102,20 Euro wieder in die Bewertung wieder aufgenommen. Bei dem Hersteller von Medizintechnik laufe es rund, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem das asiatische Geschäft mit Augenheilkunde boome und beschere dem Unternehmen in diesem Jahr ein prozentual deutlich zweistelliges Gewinnwachstum. Investitionen in Forschung und Entwicklung dürften aber die operative Gewinnmarge (Ebit) etwas belasten./bek/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2019 / 15:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2019 / 15:12 / MESZ



