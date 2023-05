FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum ersten Quartal von 175 auf 150 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Während einer Telefonkonferenz mit dem Management sei der Eindruck entstanden, dieses könne die mittelfristige Prognose für die Profitabilität senken, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es handele sich hierbei jedoch um ein Missverständnis, so Friedrichs. In einem klärenden Gespräch nach der Konferenz habe sich das Unternehmen mit Blick auf den eigentlichen mittelfristigen Ausblick zuversichtlich geäußert./bek/gl/zb;