HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Medienberichte über verstärkte Bemühungen Chinas, die Einkaufspreise für medizinische Geräte zu senken, könnten auch Carl Zeiss Meditec treffen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit intraokulären Linsen setze das Unternehmen in China mehr als 50 Millionen Euro um, bei einer geschätzten Bruttomarge von über 60 Prozent. Allerdings dürfte Carl Zeiss Meditec nicht das prioritäre Ziel eines solchen Vorgehens Chinas sein./bek/edh;