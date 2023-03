FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktie des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Berichte, wonach China eine Organisation zur Sammlung von Daten zum Einsatz von Intraokularlinsen in Krankenhäusern gegründet habe, könnten als erster Schritt zu deren Aufnahme in Chinas VBP-Liste interpretiert werden, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Volume-Based Procurement (VBP) zielt China auf den Einkauf höherer Volumina zu niedrigeren Preisen im Bereich hochwertiger Medizinprodukte ab. Allerdings gebe es noch kein konkretes Datum für einen solchen möglichen Schritt, betonte Friedrichs./gl/bek;