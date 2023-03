ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. In Gesprächen mit ihm habe sich das Management positiv zur jüngsten Geschäftsentwicklung des Medizintechnikkonzerns geäußert, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Obwohl die Aktie nicht billig sei, sehe er kurzfristig Potenzial für eine positivere Einschätzung, falls der Gegenwind durch Lieferkettenprobleme weiter nachlasse./gl/bek;