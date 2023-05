NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach einem angehobenen Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Auslöser für die höhere Prognose sei die Übernahme von KBC, also der Muttergesellschaft von K-Businesscom, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Zukauf verwässere anfangs aber die operative Marge./tih/mis;