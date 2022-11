NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der operative Cashflow des IT-Dienstleisters stehe weiter unter Druck, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Grund hierfür seien nach wie vor große Lagerbestände. Positiv sei eine sich erholende Nachfrage des öffentlichen Sektors./bek/ajx;