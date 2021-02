NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Cancom von 58 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen operativen Ergebnis (Ebitda) für das Schlussquartal hob Analyst Martin Comtesse seine Gewinnschätzung je Aktie für 2021 an. Die Margen des IT-Dienstleisters erholten sich schneller als gedacht, angetrieben auch von der Rückkehr der Service-Umsätze, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tih



