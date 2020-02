HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cancom nach Quartalszahlen von 56 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese deckten sich zwar mit seinen Erwartungen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Markt scheine man indes mehr vom IT-Dienstleister erwartet zu haben. Das könne an starken Vorgaben von Unternehmen der Branche wie Bechtle und Computacenter gelegen haben./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 14:35 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.