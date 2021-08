HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund nach vorläufigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Der Fußballverein habe insgesamt nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Trion Reid in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei der Umsatz nicht so deutlich zurückgegangen wie von der Privatbank prognostiziert. Zudem seien zu Beginn der neuen Saison wieder Fans im Stadion und auch der lukrative Transfer des Offensivspielers Jadon Sancho zu Manchester United dürfte sich in Zukunft finanziell positiv bemerkbar machen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2021 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



