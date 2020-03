HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Borussia Dortmund mit "Buy" und einem Kursziel von 12 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der deutsche Bundesliga-Club zeichne sich aus durch seine Fähigkeit, mit günstigen und jungen Spielern erhebliche Transfergewinne zu erzielen, schrieb Analyst Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies werde am Markt unterschätzt. Die Aktie hält er mit Blick auf das Wachstum für attraktiv bewertet./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.