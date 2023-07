NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Vor der Bekanntgabe von Quartalszahlen dürften sich die Konsensschätzungen für den Chemikalienhändler seinen vorsichtigeren Prognosen annähern, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la;