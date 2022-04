NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Dank der starken Nachfrage und vor allem einer günstigen Preisentwicklung angesichts noch überlasteter Lieferketten dürfte sich das starke Gewinnwachstum fortgesetzt haben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der jüngste Anstieg der Öl- und Energiepreise sollte die Preissetzungsmacht der Chemikalienhändler wie Brenntag weiter untermauert haben./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 00:15 / BST





