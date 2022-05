FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 93 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe von volatilen Märkten und einem guten Kostenmanagement profitiert, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz teilweise unterbrochener Lieferketten, insbesondere in China, habe das Unternehmen seine Kunden als Weltmarktführer beliefern können./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2022 / 08:53 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2022 / 09:05 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.