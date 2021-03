HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Brenntag von 57 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemikalienhändler habe die Herausforderungen im Corona-Jahr 2020 relativ gut gemeistert, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank der starken Kursentwicklung der Aktie in den vergangenen Monaten seien die Chancen für einen Aufstieg in den Dax und damit eine verbesserte Wahrnehmung bei den Investoren deutlich gewachsen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 14:25 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 14:31 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.