ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Unter den Aktien der europäischen Unternehmensdienstleister zähle die des Chemikalienhändlers Brenntag zu den von ihm am stärksten bevorzugten, schrieb Analyst Rory McKenzie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./ck/gl;