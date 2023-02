Brenntag 63.26 CHF -0.48% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 88 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhändler biete weiterhin mehr Widerstandsfähigkeit als seine Endmärkte, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Brenntags spezialisiertes Geschäft sei die Basis für mittelfristig besseres strukturelles Wachstum und steigende Margen. Dennoch passte die Expertin ihre Schätzungen leicht nach unten an, maßgeblich aus Währungsgründen./niw/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 14:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



