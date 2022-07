NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 105 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken Wachstumstrends bei dem Chemikalienhändler sollten sich im zweiten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hob ihre Schätzungen moderat an. Als größtes Risiko für Brenntag sieht Varanasi die Gasknappheit in Deutschland. Brenntag sei aber international breit aufgestellt, was dem Konzern bei der Bewältigung dieses Problems helfen sollte./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 18:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



