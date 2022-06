MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Brenntag von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 102 Euro angehoben. Analyst Markus Mayer attestierte der Aktie des Chemikalienhändlers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie besonders viel Potenzial für eine schwungvolle Neubewertung. Er verwies auf das starke operative Geschäft und die Digitalisierungsstrategie. Außerdem erwartet der Experte Marktanteilsgewinne und er sieht Brenntag als Profiteur einer Branchenkonsolidierung./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2022 / 15:03 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.