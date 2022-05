HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag vor Zahlen für das zweite Quartal von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Burlton traut dem Chemikalienhändler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Geschäftsentwicklung zu, die viele Investoren positiv überraschen könnte. Zudem sei im Aktienkurs nach dem jüngsten Kursrutsch bereits ein kleinerer Gewinnrückgang im kommenden Jahr eingepreist./mis/ajx



