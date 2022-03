MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Chef des Chemikalienhändlers habe sich trotz der aktuell schwierigen Zeiten und des Inflationsdrucks sehr zuversichtlich gezeigt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Unternehmensausblick für 2022 basiere nicht auf starken Wachstum aus eigener Kraft, sondern eher auf Selbsthilfemaßnahmen und den - wichtigen - kleineren Zukäufen anderer Unternehmen. Vor diesem Hintergrund bleibt Mayer optimistisch./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 06:57 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



