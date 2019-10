FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Brenntag vor Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 40 Euro belassen. Die schwache Industrieproduktion in Nordamerika und Europa dürfte die Ergebnisentwicklung des Chemikalienhändlers gedämpft haben, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die im historischen Vergleich günstige Bewertung seien die Risiken für die Aktie aber überschaubar./gl/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 13:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 13:15 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.