NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat BP nach der Kürzung seiner Ausgabepläne angesichts der Corona-Krise und Aussagen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Die Kürzung der Investitionsausgaben auf 12 Milliarden US-Dollar habe seinen Schätzungen entsprochen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der negative Einfluss auf die Produktion dürfte schlimmer sein als der auf den Barmittelfluss, da das US-Onshore-Portfolio von Gas statt Öl dominiert werde./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 04:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 04:54 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.