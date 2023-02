LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1000 Pence belassen. Nach dem weiter entwickelten Strategieplan des Öl- und Gaskonzerns sänken die Scope-3-Emissionen langsamer als nach dem vorherigen Plan, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da das Scope-1-Ziel jedoch unverändert bleibe, sehe sie die Nettoauswirkungen dennoch als positiv an. Unter Scope-1-Emissionen versteht BP direkte Emissionen, die etwa bei der Öl- und Gasförderung und den Raffinerien entstehen. Für die Berechnung der so genannten Scope 3-Emissionen bezieht sich BP auf den Punkt der Produktion, wenn das Öl oder Gas aus dem Boden kommt. Es sind also die Emissionen, die bei der angenommenen Verbrennung des geförderten Öls und Gases entstehen./ck/gl;