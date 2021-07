NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP vor Beginn der Berichtssaison der europäischen Ölkonzerne von 440 auf 480 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sollte einen erneuten Beleg für die anhaltende Kapitaldisziplin der Unternehmen als Grundlage für einen bedeutenden Wendepunkt bei den freien Barmittelzuflüssen liefern, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei BP dürften diese höher als geplant ausfallen und zu einer deutlichen Beschleunigung beim Rückkauf eigener Aktien führen. Die jüngst gescheiterte Einigung des Ölverbunds Opec+ und seiner Kooperationspartner auf höhere Fördermengen sei kurzfristig gut für die Preise. Auch wenn diese Einigung letztlich wohl doch kommen werde, rechne er diesmal nicht mit einem Preiskollaps wie vor einem Jahr in einer ähnlichen Situation./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 22:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.