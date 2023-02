NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Nach der unterdurchschnittlichen Entwicklung der vergangenen Monate stünden die Zeichen für eine starke Entwicklung von Ölaktien über etliche Jahre hinweg gut, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die hohen Rohstoffpreise sollten überdurchschnittliche Erträge für die Anteilseigner unterstützen und die guten Bilanzen in Schwächephasen für Widerstandsfähigkeit sorgen. Borkhatarias bevorzugte europäische Titel sind Repsol vor BP, Shell und Totalenergies. In den USA bevorzugt er Exxon Mobil gegenüber Chevron./gl/tih;