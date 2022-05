NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Ankündigung einer Sondersteuer für Energiekonzerne in Großbritannien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die zusätzlichen Steuern seien im Rahmen des Gesamtkonzerns überschaubar und sollten bereits durch eine geringfügige Veränderung der Rohstoffpreise mehr als ausgeglichen werden können, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 11:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 11:28 / EDT



