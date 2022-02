NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 430 auf 450 Pence angehoben. Auf Basis seiner positiven Annahmen für die Entwicklung der Rohstoffpresie dürfte der Ölkonzern in den kommednen Jahren erhebliche Barmittelzuflüsse (FCF) erwirtschaften, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Binnen fünf Jahre sollte BP zudem Mittel im Umfang von mehr als der Hälfte seiner Marktkapitalisierung an die Aktionäre ausschütten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2022 / 19:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2022 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.