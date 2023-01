NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 560 auf 540 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie steht zudem auf der Liste "Negative Catalyst Watch" von JPMorgan, was skeptische Erwartungen für die Geschäftszahlen zum vergangenen Quartal impliziert. Wegen der deutlichen Korrektur der Gaspreise stiegen die Risiken für die Gewinne (EPS) der Öl- und Gaskonzerne, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine diesbezüglichen Schätzungen für 2023 lägen zehn Prozent unter den Konsensprognosen. Die fundamentalen Bewertungen seien indes immer noch attraktiv. Malek favorisiert Totalenergies, Shell und Galp. Dagegen stufte er neben Eni auch Equinor und OMV ab./gl/la;