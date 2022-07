ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BP vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Wie Analystin Amy Wong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, werde sie am Rande des Quartalsberichts stark auf Aussagen zu den strategischen Fortschritten des Ölkonzerns achten, was Emissionen, Kunden und Produkte betreffe. Für 2022 erhöhte sie ihre Gewinnschätzung je Aktie wegen der aktuellen Öl- und Gaspreise um sieben Prozent./tih/he



