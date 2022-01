FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat BP von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 350 auf 410 Pence angehoben. Die Ölkonzerne hätten mit einem Ölpreis von 70 Dollar je Barrel bessere Ergebnisse erzielt als 2011 bei 111 Dollar, schrieb Analyst Ahmed Ben Salem in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Prognosen für die Ölsorte Brent an und damit auch die Ergebnisschätzungen. Totalenergies bleibt sein Favorit./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2022 / 21:24 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 06:48 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.