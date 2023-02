BP 6.24 CHF 0.56% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BP nach dem bisher guten Lauf im Februar von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 560 auf 590 Pence angehoben. Mit dem Anfang Februar vorgestellten Strategiepaket orientiere sich der Ölkonzern nun stärker an den Maßnahmen der Konkurrenz, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie habe daraufhin aber stark zugelegt, was ihr mittlerweile einen Bewertungsaufschlag beschert habe. Eine Kaufempfehlung sei nun nicht mehr gerechtfertigt./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 17:20 / GMT





