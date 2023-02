NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP angesichts der geplanten Übernahme der US-Raststättenkette Travelcenters of America auf "Hold" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Der Schritt passe zur Strategie, die auf Convenience und Ladetechnik für Elektrofahrzeuge fokussiert sei, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/he;