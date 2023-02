ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP anlässlich der angestrebten Übernahme der US-Raststättenkette Travelcenters of America auf "Buy" mit einem Kursziel von 630 Pence belassen. Der Schritt passe gut zur Strategie des Öl- und Gaskonzerns, eine robuste Convenience-Sparte aufzubauen, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Transaktion würde zudem das Ebitda-Ziel für die Sparte Convenience & Mobility bis 2025 in Sichtweite bringen./ck/edh;