ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 535 Pence belassen. Mit dem vierten Quartal habe der Ölkonzern leicht unter den Erwartungen gelegen, aber die Finanzmittelzuflüsse seien robust, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch stiegen die Erträge an die Aktionäre./ajx/mis;