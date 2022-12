FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BP von 527 auf 549 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Hubbard beschrieb die europäische Ölindustrie in einer am Dienstag vorliegenden Studie als "vital, stark, unterbewertet". Der Sektor habe sich in den zurückliegenden zwölf Monaten gut entwickelt und den Gesamtmarkt weit hinter sich gelassen. Diese überdurchschnittliche Entwicklung dürfte noch nicht am Ende sein./bek/edh;