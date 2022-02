HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 425 auf 450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen fünf Jahren sei die Kapitalrentabilität des Ölsektors sehr schwach gewesen, was sich nun ändern dürfte, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Das liege nicht nur an höheren Rohstoffpreisen, sondern sei auch einer jahrelangen Kostenkontrolle zu verdanken. Seine bevorzugten Aktien sind BP, Shell, OMV und Eni./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 18:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.