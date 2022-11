Boeing 141.84 CHF -1.38% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Boeing nach einer Investorenveranstaltung von 98 auf 121 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe sich zuversichtlich gezeigt, schrieb Analyst Scott Deuschle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen mache solide Fortschritte bei seiner Neuausrichtung sowie bei der Justierung der Markterwartungen in Richtung eher erreichbarer Werte./la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 08:24 / UTC

