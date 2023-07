NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Der bereinigte Verlust je Aktie des Flugzeugbauers sei niedriger als von ihm befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der starke freie Barmittelzufluss stütze seine Zuversicht hinsichtlich der Aussichten für das Gesamtjahr./la/ajx;