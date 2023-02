NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer beginne das Jahr mit einem Großauftrag von Air India und der Auslieferung von 38 Jets im Januar, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Darunter seien 35 Flugzeuge vom Typ 737-Max und damit acht Stück mehr als im Vorjahresmonat. Die Gesamtzahl sei außerdem höher als bei Airbus: Der Wettbewerber sei im Januar nur auf 20 Auslieferungen gekommen./tih/he;