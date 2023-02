NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 225 US-Dollar belassen. Die Störungen der Lieferketten seien schlimmer als befürchtet, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die zukünftigen Auslieferungen von Flugzeugen begrenzten diese das Aufwärtspotenzial./bek/jha/;