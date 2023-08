NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Analyst Seth Seifman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über bald wieder anlaufende Auslieferungen des 737 Max nach China. Politische Komplikationen könnten zwar jederzeit zu Verzögerungen führen, der Bericht sei aber wohl nicht aus der Luft gegriffen. Für Boeing sei es eindeutig positiv, wenn die Lieferungen bald wieder aufgenommen würden./tih/ck;