NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Dass der Flugzeugbauer die Auslieferungen des Jets 787 Dreamliner erneut aussetzen muss wegen zusätzlicher Untersuchungen durch die US-Luftfahrtaufsicht FAA sei ein unangenehmes Deja-vu-Erlebnis - und hoffentlich nur ein kurzes, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mf;