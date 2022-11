NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Boeing nach positiven Nachrichten zum Problemflugzeug 737 Max mit einem Kursziel von 170 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der mögliche Kompromiss mit dem Gesetzgeber bei der gefährdeten Zulassung zweier Versionen des Mittelstreckenjets, über den die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, erscheine günstig für den US-Flugzeugbauer, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er beinhalte nur vergleichsweise moderate Änderungen bei den Cockpit-Warnsystemen des Modells. Allerdings tendiere der Aktienkurs des Airbus-Rivalen bereits in Richtung einer positiven Lösung./gl/ag;