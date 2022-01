NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Quartalsbericht ähnelten seinen Erwartungen, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Um einen bedeutenden Free Cashflow zu generieren, müsse der Flugzeugbauer mehr Stückzahlen der Modelle 737 und 787 ausliefern, was aber Zeit brauchen werde./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 00:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 01:14 / EST



